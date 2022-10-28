AK Partili Gökcan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan mesajında, “Yokluklar içinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından ilan edilen Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Muğlalı hemşerilerimizin ve Yüce Türk Milleti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti, istiklal ve istikbalinden taviz vermektense şehit olmayı tercih eden asil Türk milletin şahlanışının, küllerinden adeta yeniden doğuşunun simgesidir. 29 Ekim 1923 tarihinde Türk’ün asla esir olmayacağı, vatanını canı pahasına savunduğu belgelenmiştir. 1919 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde çıkılan kutlu yol zaferle sonuçlanmış ve Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Bir asır önce olduğu gibi; son yıllarda da varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü ihanet ile karşı karşıyayız” dedi.

“Kutlu yürüyüşümüzden asla alıkoyamayacaklar”

Milletvekili Gökcan mesajının devamında, “Sınır güvenliğimizden, ekonomik saldırılara kadar, egemenliğimizi hedef alan çok yönlü tehditler kesintisiz sürüyor. İç ve dış tehditlerden, FETÖ Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız saldırılar bizi asla kutlu yürüyüşümüzden alı koyamayacaktır. Ülkemiz, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm saldırıların üstesinden gelebilecek güç, kudret ve birikime sahiptir. Bütün iç ve dış tehditlere karşın Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden ecdadımızın mirasına sonsuza kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyet emin ellerdedir. Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Cumhuriyetimiz, ulu bir çınar gibi kök salmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2023 vizyonumuz çerçevesinde hedeflerimize de adım adım yaklaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti için ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma’ hedefini de gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyümeye gelişmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’na da emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.