AK Partili Gökcan, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan ile görüştü

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan Marmaris Ticaret Odasını ziyaret ederek, Başkan Mutlu Ayhan ile Marmaris turizmini ve sektörün sıkıntılarını görüştü.

Milletvekili Gökcan ve beraberindeki AK Parti İlçe Yönetimi üyeleri Marmaris Ticaret Odası’nı ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ziyarete gelen AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan‘a oda olarak yaptıkları faaliyetleri ve sorunları dile getirdi.

Ticaret Odası Başkanı Ayhan yaptığı açıklamada, "Dünya’nın İncisi Marmarisimiz oldukça zor bir dönemden geçiyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 2022 yılı turizm sezonunu umutla bekliyoruz. Doğalgazın henüz ulaştırılmadığı ve kömür yakmanın yasak olduğu ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimiz için elektrik faturalarında destek bekliyoruz. Ticari kredi faizlerinin yüksekliği üyelerimizi iş yapamaz duruma getirdi. Bankaların tamamı kredi vermede zorluklar çıkarmakta. Devletimizden bu zor günleri atlatmamıza yardımcı olacak KGF destekli, bir yıl ödemesiz, düşük faizli kredi, konaklama ve yiyecek-içecek sektörü için KDV indiriminin yeniden getirilmesini ayrıca sel ve doludan zarar gören işletmelere KOSGEB Acil Destek Kredisi verilmesi konularında vereceğiniz kıymetli destek, bu zor süreci atlatmamıza yardımcı olacaktır ‘’ diyerek var olan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Vekil Gökcan, Başkan Ayhan’ın söylediklerini not alarak ilgili Bakanlıklara ileteceğinin sözünü verdi.

AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan’a üzerinde adı yazan Marmaris Çam Balı ve Ticaret Odası desteği ile çıkarılan Marmaris kitabı hediye edildi.