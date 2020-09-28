AK Parti Ortaca İlçe Kongresi yapıldı
AK PARTİ ORTACA İLÇE KONGRESİ YAPILDI
Muğla’nın Ortaca ilçesinde yapılan AK Parti İlçe Kongresi’nde Hakan Fevzi İlhan başkan seçildi.
Bahçelievler Çok Amaçlı Salonu’nda Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen kongreye tek liste halinde gidildi. AK Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, kongrede yaptığı konuşmada, hizmet getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Hakan Fevzi İlhan başkanlığında oluşan ilçe yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; Ahmet Ayhan, Ahmet Topçu, Ali Deveci, Alper Yalılı, Bayram Çengel, Berna Erdem, Bilal Güvenç, Bihter Orhan Özdemir, Doğan Can Gün, Erol Güzel, Hakkı Alper Altın, İsmail Kuru, Kaan Hacıkadiroğlu, Mahmut Tunçer, Mesut Özcan, Nalan Kocapınar, Sadık Ergen, Sevil Kargılı, Tayyip Talha Oklu.
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