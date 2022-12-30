Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan yeni yıl mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan yeni yıl dolayısı ile mesaj yayınladı. Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yayınladığı mesajında, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “İktidarlarımız döneminde Muğla’mıza devasa yatırımlar yaptık. 2022 yılında olduğu gibi, 2023 yılında da hem Muğla’mızın hem de ülkemizin gelişmesi kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye, dünyada bir istikrar ve güç merkezi olacak. Hayata geçirdiğimiz projeler, yerli ve milli yatırımlarımız bugün bütün dünyanın gıpta ile baktığı büyüklüktedir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; 20 yıldır büyük atılımlar ve reformlar gerçekleştirdik. Devasa işlere imza attık. Birçok ülke ekonomik daralmalar yaşarken, biz ülkemizi büyüttük, kalkındırdık, dünya arenasında sözü dinlenen saygın bir konuma getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz reformlar ve yaptığımız yatırımlar ile ülkemizi istikrar ve güç merkezi haline getiriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ve hedeflerimize de bir bir ulaşacağız. İçeriden ve dışarıdan gelen tehditler bizi kutlu yürüyüşümüzden asla vazgeçiremeyecektir. 2023 yılının sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayırlı ve bereketli bir yıl olması dileklerimle, yeni yılımızı kutluyor, yeryüzü cenneti Muğlamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.