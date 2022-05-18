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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelde Erol Gökcan, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitleri saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

MUĞLA 18.05.2022, 11:39
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelde Erol Gökcan, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitleri saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan; “Kadim Türk Milleti’nin adeta küllerinden yeniden doğduğu ve kurtuluş meşalesinin yakıldığı gün olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun”

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan mesajında şunları kaydetti.

“Milletler için destansı günler vardır. Bizim için de 19 Mayıs tarihi destansı günlerimizin en başlarında gelmektedir. Gururluyuz, coşkuluyuz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yedi düvele karşı kurtuluş mücadelesini kazandık. Türk’ün yenilmeyeceğini, tarih sahnesinden silinmeyeceğini dosta düşmana gösterdik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep birlikte daha büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle kutluyoruz. Bu tarihi günde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atan, milletimize mücadele azmi aşılayan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Bandırma Vapurundaki yol arkadaşlarını rahmetle şükranla yâd ediyoruz” Necip Türk tarihinin bir çok döneminde olduğu gibi günümüzde de iç ve dış tehditlerle mücadele ettiklerini belirten Milletvekili Gökcan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz 20 yıldır yolunu aydınlık istikamette yürütüyor, milletimizin huzuru ve geleceği için emin adımlarla ilerliyor. Ama yine önümüze tuzaklar kuruluyor. Bu tuzakları da aşacağız. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bütün tehditlere, hain FETÖ Terör örgütünün darbe girişimlerine kaşı dimdik ayakta kaldık. Her zamankinden daha güçlü ve kararlı bir şekilde geleceğe hazırlanıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu süreçte büyük görev ve sorumluklar düşmektedir. AK Parti İktidarları olarak gençlerimize hak ettiği değeri veriyor ve en iyi şartlarda yetişmeleri için gayret sarf ediyoruz. Gençlerimiz için 20 yılda çok sayıda yatırım yaptık, plan ve projelere imza attık. AK Parti olarak; seçilme yaşını 18’e düşürdük. Her seçimde, her kademede gençlerimize kontenjan ayırdık. Siyasete aktif katılımlarını sağladık. Gençlerimiz aydınlık ve gelişen ülkemizin dinamosudur. Yegâne teminatımızdır. Gençlerimizle birlikte Muğla’mıza yeni bir Muğla daha ekliyoruz. Gençlerimiz için her alanda yatırımlarımız devam ediyor ve gençlerimizle birlikte Muğla’mızı büyütüp geliştiriyoruz. Gençlerimiz için, hemen hemen her ilçemize spor tesisleri, gençlik merkezleri, halı sahalar, basketbol sahaları yapıyoruz. Üniversitemize ihtiyaç duyulan kaynakların aktarılmasını sağladık. Üniversitemizin yurt kapasitesini artırmak için de çalışmalarımız sürüyor. İnşaatları yarım kalan Fakülte ve Yüksek Okullarımıza ödenek aldık. Üniversitemizin ekip ve ekipman eksiklerini tamamlıyoruz. Gençlerimiz için Muğla’mıza; bisiklet yollarından, Millet Bahçelerine, spordan eğitim ve sağlığa, teknolojiden turizm ve kültüre kadar her alanda yatırım kazandırıyoruz. Her şey gençlerimiz, sevgili hemşerilerimiz ve Muğla’mız için diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesile ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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