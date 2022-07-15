Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan’dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Bir avuç hainin yaptığı alçakça darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘dik’ ‘kararlı’ ve “cesur’ duruşu, aziz Türk Milletinin vatanımıza ve demokrasiye sahip çıkması sayesinde önlenmiştir. O gece, Muğlalı hemşerilerimiz de Marmaris’te olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı ve darbenin önlenmesinde büyük bir rol oynadı. Bu mücadeledeki başarıları için sevgili hemşerilerime en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan mesajında şunları kaydetti.

“15 Temmuz 2016 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, demokrasinin kalesi olan Gazi Meclisimiz ve güvenliğimizin teminatı olan Emniyet Müdürlüklerimiz, İstihbarat teşkilatımız bombalandı. Ülkemize ihanetler ve saldırılar tarih boyunca hiçbir zaman hız kesmemiştir. İhanet nöbetini FETÖ’nün bırakıp PKK’nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ’ın devreye girdiği, onların yetmediği yerde başkalarının sahne aldığı bu ihanet sürecinin amacı, Türkiye’ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmekti. Bu ihanet zincirinde her şeyi düşünen ve planlayanlar tek bir şeyi hesaba katmamışlardı. Bu büyük oyunu kuranlar Türk Milletinin ülkesini ve devletini canı pahasına koruyacağını, en modern savaş araçlarının karşısında göğsünü siper ederek ezanına, bayrağına, Meclisine, Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını hesap etmemişlerdi. 15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ’cü hainlerin Türkiye Büyük Millet Meclisimizi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildi. Bu Meclis, masa başında değil, savaş meydanında kurulmuş bir Meclis’tir. Eğer güçleri yetseydi, kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerdi. Eğer güçleri yetseydi, uğruna nice fedakârlıklar yaptığımız bin yıllık vatanımızı işgalcilere bırakmakta tereddüt etmeyeceklerdi. Milli iradeye, demokrasimize ve ülkemize sahip çıkan milletimiz, bu konuda başka ülkelerde örneklerine az rastlanacak bir şekilde destan yazmıştır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü konusunda verilen bu mücadelede, torunları, ecdadımızı hiç aratmamıştır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için ecdadımız tarafından yıllar önce verilen kurtuluş savaşı, aynı inanç ve kararlılıkla 15 Temmuz gecesi yeniden verilmiştir. Tüm ülke genelinde olduğu gibi bizler de milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkmak için Muğlalı hemşerilerimizle birlikte meydanlarda idik.

FETÖ’yle mücadele hiçbir kesintiye uğramadan bugüne kadar devam etti, bundan sonra da devam edecektir. Ülke olarak, bütün ihanet ve saldırılara karşı, dimdik ayaktayız. Sonsuza kadar da bu cennet vatanımızda özgür ve huzur içinde yaşayacağız. Ay-yıldızlı bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği üzere muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkacağız. Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi krizlere rağmen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu süreçten de başarı ile çıkacağız. Bütün çalışma ve projelerimiz bu çerçevededir. Bu duygu ve düşüncelerle hainlerce şehit edilen emniyet güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.