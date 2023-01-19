AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan: “Muğla’ya 20 yılda 50 Milyar TL’lik yatırım yaptık”

AK Pati Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla ziyareti hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Gökcan, 20 yıllık AK Parti İktidarı döneminde Muğla’ya 50 Milyar TL tutarında, son 4 yılda ise 35 Milyar TL tutarında yatırım yaptıklarını açıkladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, “Muğla mitingimiz de gösterdi ki, Cumhur İttifakı olarak, yine gümbür gümbür geliyoruz. Muhalefetin tüm karalamalarına rağmen, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; kalkınmaya, büyümeye devam ediyoruz.

Muğla’mızda, 50 binden fazla hemşerimizle birlikte coşku ve heyecanla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladık. Toplu açılış töreni adeta sevgi seline döndü. Yörüklerimiz, zeybeklerimiz, efelerimiz, kadını, çocuğu, genci, yaşlısı ile meydanlara sığmadılar. Bunu hazmedemeyen muhalefet, baskıyla vatandaşlarımızı zorla alanlara taşıdınız diyerek talihsiz bir açıklama yaptı. Biz kimseyi zorla taşımadık, taşımayız. Ama bu coşkulu kalabalık birilerinin gerçekten zoruna gitmiş. Muğla programları için, yoğun gayret sarf eden, tüm teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, 13 ilçemizden gelen tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Toplu Açılış Töreninde aldığı tedbirler ve disiplinli yönetimi için de Muğla Valimiz Sayın Orhan Tavlı’ya teşekkür ediyoruz. Muhalefetin bütün karalamalarına, öldük bittik diye yaygara yapmasına karşın, yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bunun son örneği de Muğla’mızdaki toplu açılışlarımızdır. Muğla’mızda; yaklaşık 6 Milyar TL tutarındaki yatırımların açılışını yaptık. Üniversitemizin yeni fakülte ve yüksekokul binalarının, Anaokulundan liseye kadar çok sayıda yeni okulumuzun, Menteşe’deki 2’şer bin kişi kapasiteli iki öğrenci yurdunun, Fethiye’de Bin 350 kişilik öğrenci yurdunun, Bodrum Gençlik Merkezi ve Spor Salonu’nun, Dalaman Spor Salonu’nun, Marmaris Stadı’nın, Milas Spor Salonu’nun açılışlarını yaptık.

Bodrum, Milas ve Yatağan Devlet Hastanelerimiz ile Ula Sağlık Merkezi’ni hizmete açtık. Hayırlı olsun.

Yakın zamanda da Marmaris ve Seydikemer Devlet Hastanelerimizi de açacağız” dedi.

Köyceğiz, Ula, Kavaklıdere, Ortaca, Dalaman, Seydikemer ve Yatağan Belediyelerinin 86 ayrı projesini hizmete açtıklarını ifade eden Milletvekili Gökcan, “20 yıllık AK Parti İktidarlarımız döneminde Muğlamıza 50 Milyar TL tutarında yatırım kazandırdık. Pandemi sürecine ve dünya ekonomisindeki daralmalara rağmen son 4 yılda Muğla’mıza tam 35 Milyar TL tutarında yatırım yaptık. Muğla’mıza kazandırdığımız bu devasa yatırımlar için, Cumhurbaşkanımız Dünya Lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sayın Bakanlarımıza en kalbi teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Fethiye’mizde de resmi programda olmamasına rağmen, Hemşerilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızı coşku ve heyecanla karşıladı, bağrına bastı. ayın Cumhurbaşkanımız, Fethiye’mizde gençlerimizle buluştu. Tekno-Fest gençliği, Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgilerini ve coşkularını gösterdiler. Peki, biz Muğla’mız ve ülkemiz için çalışırken, altılı Masa ne yapıyor. Altısı birden hayal kurmaya devam ediyor. Meçhul Cumhurbaşkanı adayları üzerinden, kavgalara, krizlere, milletvekilliği ve bakanlık pazarlıklarına şimdiden başladılar. Altılı masanın küçük ortağı yerli ve milli Baykar için yaptığı açıklamaları da şaşkınlık ve ibretle izledik. Türkiye’nin yerli ve milli SİHA’larını hazmedemeyenler, aziz Türk Milleti’nin devası olamaz. Onlar ancak kirli odakların devası olabilir. 14 Mayıs 1950 Demokrasi ve Siyasi Tarihimiz için dönüm noktasıdır. 73 yıl sonra, aynı tarihte Türkiye Yüzyılı için ‘Yeter, Söz de, Karar da Gelecek de Milletindir’ diyoruz” dedi.