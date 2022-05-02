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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmarisli partililer ile bayramlaştı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Marmaris’te partilileri ile bir araya gelirken, toplantıda ilçedeki sorunları masaya yatırıldı.

MUĞLA 02.05.2022, 20:52
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmarisli partililer ile bayramlaştı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Marmaris’te partilileri ile bir araya gelirken, toplantıda ilçedeki sorunları masaya yatırıldı.

Ramazan Bayramı ve seçim bölgelerindeki ziyaretler çerçevesinde Marmaris’e gelen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ı, ilçe yönetim binası dışında AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçe yönetimi ve partililer karşıladı. Gökcan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili Başak Özkeçeli Tapan’ın kendisini karşılayan 6 yaşındaki kızına oyuncak bebek hediye ederken, bir araya geldiği partilileri ile bayramlaştı. Bayramlaşma toplantısında söz alan Milletvekili Gökcan, ilçe binasındaki toplantı salonunda yönetim kurulu üyeleri ve partililerine seslenerek "Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum Ramazan ayı bizim için bolluk ve bereket ayı ve 2 yıl pandemi sebebiyle ara vermiştik. 17 gün sokağa çıkma yasakları vardı. O günlerden bugünlere geldik. Bugün maskeler artık gitti, bayramlaşmalar yine eskisi gibi oldu. Birlikteyiz ve beraberiz. Tabi 2 yıl boyunca gerçekten hem Ramazan ayında birlik beraberlik içinde olmayı çok özledik hem de bayramları bu şekilde kutlamayı çok özledik. Öyle olunca bu Ramazan ayı gerçekten bizim içinde çok yoğun ve bereketli geçti. Bütün ilçelerimizde, Marmaris’te dahil olmak üzere çok güzel programlar yaptık. Bizler mümkün olduğu kadar geldiğimiz her hafta sonunda ilçelerde, vatandaşımızla, teşkilatımızla, iftar programlarında, bir araya gelmeye çalıştık. Rabbimize hamdolsun bugün bayrama eriştik. Ben bayramınızı da en kalbi duygularımla kutluyorum" diyerek diğer AK Parti Milletvekillerinin de selamlarını iletti.

"Gönlümüz daha sık bir araya gelmekten yana"

Sözlerine şu şekilde devam eden Milletvekili Gökcan, konuşmasında "Gönül istiyor ki daha sık bir araya gelelim. Meclisten her vakit bulduğumuzda her hafta sonu bölgemize gelmeye çalışıyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri erdemliler hareketi olarak kuruldu bir vefa hareketi olarak kuruldu. O yüzden partimizin kapısı her zaman herkese açık. Bugün Rabbimize hamdolsun dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan var. Kendisi İstanbul’da bayramı karşıladı. Bizler de milletvekilleri olarak seçim bölgemizdeyiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, ekonomideki sıkıntıların sadece Türkiye’ye özel olmadığını, dünyanın sorunu olduğuna dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin bu sorunların üstesinden geleceğini vurguladı.

"Bu yaz turizm altın yılını yaşayacak"

Turizmin bu yıl altın yılını yaşayacağını da sözlerine ekleyen Gökcan; "Yaz ile birlikte bu sezon inşallah turizmde altın yılı bekliyoruz. Özellikle geçen yıllara oranla yüzde 122 gibi ciddi bir artış beklentimiz var. Geçtiğimiz günlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bir dizi ziyaret için Muğla’ya ve Marmaris’e geldi. Özellikle Marmaris’te Osmaniye köyümüze gittik, oradaki vatandaşlarımızın evlerinin son durumuna baktık. Yine Marmaris denizindeki o körfezdeki kirlilik ve yangın sonrasındaki o yaşanan sıkıntıları Bakanımız ile yerinde tespit ettik ve gördük. Önümüzdeki günlerde hızlıca o körfezin temizlenmesiyle ilgili Bakanımız talimatı verdi. Biz Bakanımıza Muğla ili ile ilgili, çalışmalarımızı dosya olarak teslim ettik, yapılmasını istediğimiz konularla ilgili olarak küçük bir toplantı yaptık, istişare yaptık. İnşallah bayramdan sonra daha hızlı bir şekilde hep beraber sahada olacağız" dedi.

"Muhalefetin hayal edemeyeceği projelerimiz var"

Marmaris ilçe binasındaki konuşmasında ana muhalefet partisi ile ilgili eleştirilerde de bulunan Gökcan; "Bir tarafta da muhalefeti görüyorsunuz onlar altısı bir araya geliyor. Masanın altındaki yedincisi ise çeşitli şekilde hayaller kuruyor. Tabi onlar sadece hayal kuruyorlar. İşte görüyorsunuz, seçime bir yıl kalmasına rağmen hala daha Cumhurbaşkanı adayları belli değil ama büyük bir ihtimal Kılıçdaroğlu’na kalacak gibi gözüküyor. Onların hayali bizim yaptığımız işleri bile düşünemezler. O yüzden biz milletimizin ferasetine inanıyoruz ve güveniyoruz. Bugün bir Cumhurbaşkanı olmak, iktidar olmak, ülkeyi yönetmek, ülkeyi yönetmeye talip olmak çok farklı bir iş. İşte yangın döneminde gördük, sizler de gördünüz hep beraber. Yangına bir kibrit daha onlar çaktılar. Biz bir taraftan yangını söndürmeye uğraşırken bir taraftan muhalefet ile uğraştık" şeklinde konuştu.

"Yangın helikopterimiz geldi, yenileri de gelecek"

AK Parti Milletvekili Gökcan; "Marmaris’e yangında kullanılmak üzere yeni bir helikopter alındı. Önümüzdeki günlerde yine tekrar helikopterler alınacak. Tarım ve Orman Bakanımızı ziyaret ettiğimizde önümüzdeki günlerde bu ihalelerinin sırasıyla yapılacağına ve yangın sezonu başlamadan önce yangın işçilerimiz ve ekipmanların alınması ve uçak ve helikopterinin alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın talimat verdiğini, bu yönde de çalışmalar yapıldığını kendileri de söylediler. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin daha güzel bir ülkede, daha güzel bir Muğla’da, daha güzel bir Marmaris’te yaşaması. Vatandaşlarımızın yaşam standardını en iyi şekilde yükseltmeye çalışmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak bugün bizim en büyük başarımız zaten çalışmak’’ diyerek ilçenin sorunları üzerine İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ile istişarelerde bulundu.

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