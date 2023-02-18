AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan Fethiye’de depremzede aileleri ziyaret etti

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla’ya gelen depremzedelere yönelik gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip ediyor.

Milletvekili Gökcan, Menteşe ve Köyceğiz’deki depremzede vatandaşlara gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Fethiye’de kalan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Milletvekili Gökcan, “Muğla’mıza gelen vatandaşlarımıza en iyi şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Fethiye Kaymakamımızın koordinasyonunda, hemşerilerimiz ilçeye gelen depremzede kardeşlerimiz için adeta seferber oldu. Depremzede kardeşlerimiz için hemşerilerimizin gönderdiği yardımlar ilçe merkezindeki kapalı spor salonunda Kızılay ve STK’larımızda görevli gönüllü kardeşlerimiz tarafından tasnif ediliyor ve ilçeye gelen depremzede kardeşlerimize ulaştırılıyor. Fethiye’mizden deprem bölgesine 50 TIR ile yardım malzemesi gönderildi. Ayrıca, 24 konteyner ve 60 varil sobası ulaştırıldı. Deprem bölgesinde kurulan büyük çadırlarda kullanılacak olan sobalarda kullanılacak olan odunlar da Fethiye Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından bölgeye ulaştırılıyor. Depremzede kardeşlerimizin Fethiye’mizde en iyi şekilde misafir edilmesi için fedakarca görev yapan herkese teşekkür ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Fethiye ziyaretinde, Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi ek binasındaki son nöbeti sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Fethiyeli Sağlık Memuru Muzaffer Kılınç’ın ailesini ziyaret etti.