AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan “ Belediye Başkanı Alim Karaca festivallerin iptaliyle değil, Fethiye Körfezi ile ilgilensin”

Bir dizi ziyaret için Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Devlet Su İşleri (DSİ) Sosyal tesislerinde Fethiye Körfezi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fethiye’de ziyaretlerde bulunan Gökcan, DSİ Toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla’nın incisi Fethiye Körfezi’nin içler acısı durumda, kirlilik ve koku hat safhada olduğunu söyledi. Gökcan "CHP’li belediyenin ihmalleri sonucu oluşan arızalar sebebiyle yaşanan kirlilikten nedeniyle 1 milyon 578 bin 192 lira idari para cezası uygulandı” dedi.

Denize girmenin atık mümkün olmadığını, denizdeki canlı florasının can çekiştiğini ifade eden Gökcan, “Bunun sorumlusunu da hepimiz biliyoruz. Yerel seçimler öncesi bol keseden atıp, ‘Seçimi kazandığımızda körfezi temizleyeceğiz. Kimse karışmasın, AB fonu kullanırız, kredi alırız, temizliği biz yaparız’ diyenler bugün neredeler? Fethiye Atıksu Arıtma tesislerinde bakım yapılmadığı için sık sık arızalar ve kırılmalar yaşandı ve bu da Körfezde kirliliğe yol açtı. CHP’li belediyenin ihmalleri sonucu oluşan arızalar sebebiyle yaşanan kirlilikten nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 1 milyon 578 bin 192 lira idari para cezası uygulandı” dedi.

Fethiye Belediyesi’ne tespit edilen kirlilik nedenleriyle ilgili önlem alınması gerektiğini içeren uyarı yazıları yazıldığını dile getiren Gökcan, bunların da CHP’li belediyelerin aklını başına getirmeye yetmediğini kaydetti. Gökcan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın festivallerin iptaliyle değil, Fethiye Körfezi’nin kirlilik sorunu ve ilçedeki yolların yapımıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti. Fethiye Belediyesi ile Büyükşehir’in seçimlerde verdikleri Fethiye Körfezi temizliğini yapmalarını isteyen Gökcan, “Yapamayacaklarsa çıkıp söylesinler, biz yaparız” ifadesini kullandı.