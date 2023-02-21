AK Parti Milletvekili Gökcan Yatağan’da depremzede vatandaşları ziyaret etti

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Menteşe, Köyceğiz ve Fethiye’den sonra Yatağan’da depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında hem bilgi alıyor, hem de ilçelere gelen depremzedeleri ziyaret ediyor.

Milletvekili Gökcan ziyarette yaptığı açıklamada, “Bizler, her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanan kadim ve aziz bir milletiz. Tek yürek, tek bilek olarak bu zor günleri de birlikte aşacağız. Hep birlikte yaraları saracağız. Yatağan’daki depremzedelere yönelik çalışmaları yerinde inceledik. Yatağan Kaymakamlığımız koordinasyonunda ve Belediye Başkanımız Mustafa Toksöz ilçeye gelen depremzede kardeşlerimiz için adeta seferber olmuş durumda. Depremzede kardeşlerimiz için hemşerilerimizin gönderdiği yardımlar gençlik merkezinde gönüllü kardeşlerimiz ve belediye çalışanları tarafından tasnif ediliyor ve ilçeye gelen depremzede kardeşlerimize ulaştırılıyor. Yatağanlı hemşerilerimiz depremzede kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gıda kolileri, kıyafet, oyuncaklar ve hijyen malzemeleri bağışlıyorlar” dedi.

Deprem sonrasında Kahramanmaraş’tan Yatağan’a gelen ve hemşerilerimiz tarafından misafir edilen depremzede kardeşlerimize devletimizin her zaman yanlarında olduğumuzu söyledik. Bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimiz için seferber olan Muğlalı tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.