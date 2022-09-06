AK Parti Milletvekili Gökcan, Muğla Bölge Müzesi hakkında açıklamalarda bulundu

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ile birlikte, Muğla Bölge Müzesi’nin önünde yaptığı basın açıklaması ile müzenin durumunu sorup kamulaştırmasında hak sahiplerinin mağdur edildiğini ileri sürdü.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Arkamızdaki binayı görüyorsunuz. Ama ne olduğunu biliyor muyuz” diyerek sözlerine başladığı açıklamasında, “Vatandaşımız soruyor, merak ediyor. Belediye hamamı mı, cami mi, müze mi, kent belleği mi ne olduğu tartışılan bina. Hemşerilerimiz tarafından alay konusu oldu. Temeli 2018 Mayıs ayında atılan ve 2019 yılında biteceği söylenilen eski adı Muğla Bölge Müzesi yeni adı Muğla Kent Belleği olan binanın önündeyiz. Bu binanın yapıldığı arsanın bir kısmı belediye tarafından satın alınmış. Vatandaşımıza ait bazı parsellerin kamulaştırması bitirilmeden, bölge müzesi için ihaleye çıkılmış. Yaklaşık 150’ye yakın hissedar Belediyeye dava açmış ve davayı kazanmıştır. Dava, arsa sahiplerinin lehine sonuçlanarak, plan tadilatı yapılmıştır. Eski planlara geri dönülmüştür. Müze inşaatının plandaki durumu tartışmalı duruma düşmüştür. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e soruyoruz. Vatandaşların hakkı verilmeden, mağduriyetleri giderilmeden, kamulaştırma tamamlanmadan aceleniz neydi? Apar topar yangından mal kaçırır gibi neden ihaleye çıktınız? Açmayı bile beceremediğiniz bu sözde müze, 4 yıldır harabe haline geldi. 4 yıldan beri, hiç bir şey yapılmadı” ifadelerini kullanarak ilgililerden açıklama beklediklerini dile getirdi.