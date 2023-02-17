AK Parti Milletvekili Gökcan Köyceğiz’de depremzedeler ziyaret etti

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Köyceğiz’de kalan depremzedeleri ziyaret etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede; tüm Muğla’nın depremzede vatandaşlar için seferber olduğunu belirterek “Hemşerilerimiz canı gönülden varı yoğu ile depremzedelere destek için adeta çırpınıyor. Kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Köyceğiz’de çalışmalara katılan ve depremzedeleri ziyaret eden Milletvekili Gökcan, “Köyceğiz Kaymakamımız Mustafa Maslak koordinasyonunda, Belediye Başkanımız Kamil Ceylan ilçeye gelen depremzede kardeşlerimiz için adeta seferber olmuş durumda. Depremzede kardeşlerimiz için hemşerilerimizin gönderdiği yardımlar İlçe Gençlik Merkezi’nde gönüllü kardeşlerimiz tarafından tasnif ediliyor ve Köyceğiz’e gelen depremzede kardeşlerimize ulaştırılıyor. Köyceğizli hemşerilerimiz depremzede kardeşlerimize ulaştırılmak üzere yeni kıyafetler ile gıda maddelerinin yanı sıra kendi ürettikleri zeytinyağlarını, zeytin ve narenciye ürünlerini bağışlıyorlar. Bir kez daha gördük ki Muğla’mızın insanı yardımsever ve misafirperver. Depremzede kardeşlerimiz için seferber olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş depremi sonrasında Köyceğiz Kaymakamlığımız ve Belediyemiz koordinasyonunda evlerde misafir edilen depremzede kardeşlerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Köyceğizli hemşerilerimiz tarafından evlerde misafir edilen depremzede kardeşlerimizin gıda ve kıyafet ihtiyaçları Kaymakamlığımız tarafından karşılanıyor.

Depremzede kardeşlerimize sağlık, eğitim, iş-kur ve dini hizmetler konusunda destek veriliyor” dedi.