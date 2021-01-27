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AK Parti İl Başkanı Mete, Marmaris’te istişarelerde bulundu

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 1 Şubat tarihinde düzenlenecek kongre öncesi Muğla’nın Marmaris ilçesinde partililer ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

MUĞLA 27.01.2021, 13:45
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AK Parti İl Başkanı Mete, Marmaris’te istişarelerde bulundu

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 1 Şubat tarihinde düzenlenecek kongre öncesi Muğla’nın Marmaris ilçesinde partililer ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete’nin son durağı Marmaris oldu. Siteler mevkiinde bulunan bir otelde yapılan toplantıda AK Parti Marmaris İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, eski ilçe başkanları ve partililer, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi hazır bulundu.

Kongre sürecinde kendisini eleştirenlere yanıt veren İl Başkanı Kadem Mete, “Muğla’da en uzun görev yapan başkan olarak her kongre öncesi birtakım medya grupları ve sosyal medyalarda “gitti gidiyor”, “Düzen değişecek”, “Muğlalı istemiyor” gibi haberler yapıldı, sözler söylendi. Görev süresince bu haberleri yapan birtakım odaklar tek neden olarak Muğlalı olmadığımı ileri sürdüler. Allah’a şükür ne rüşvet, ne yolsuzluk ne de iş takipçiliğimiz oldu. İnsan doğduğu yeri seçemiyor. Tabii doğduğum yerden bir şikâyetim yok ama doyduğum yere de hizmetimi yapıyorum. 28 yıldır Marmaris’te turizmden ekmeğimi kazanıyorum. Marmaris ve Muğla’yı birçok doğma büyüme buralı kişiden daha çok sevmekteyim. Muğlalı istiyoruz dediler karşımıza her kongrede rakip çıkardılar. Fakat Muğlalıların yüzde 90’ı yine beni tercih etti. 1 Şubat tarihinde bir kongre sürecimiz mevcut. AK Parti Genel Merkezi bizleri başarımızdan dolayı yine görevimize devam etmemiz için onayı verdi. 12 yıldır Marmaris ve Muğla başkanlıklarını yürüttüm. Geçtiğimiz seçimlerde 13 ilçenin 7’sini biz aldık. Muhalefetin en güçlü olduğu Marmaris, Datça ve Milas gibi ilçelerde oy oranlarımız tarihi rekor kırdı. 46 yıldır Yatağan’da sol partiden başka kimse belediye alamamıştı. Aynı şekilde Ula için solun kalesi derlerdi. Hepsini seçimlerde farklı şekilde kazandık. Bu kazanımlar teşkilatçılık ruhu ile olmuştur. Hiçbir zaman küsmedik, yılmadık ve hizmet hedefimiz için partililerimizle bir ve dik olduk. Teşkilat ile yapılacak her çalışma başarıya götürdüğünü Muğla’da gördük. Her yerel, genel ve kongre seçimlerinde dedikodular çıktı. Solun kalesi denilen ilçelerde alamayız demedik. Belediye almak için tüm teşkilat top yekûn seferber oldu. Bugün gelinen noktada AK Partili belediyeler olarak hizmetin nasıl yapıldığını herkes görüyor. İnandığımız yol halkımıza hizmet yoludur” dedi.

Ayrıca son zamanların en tartışmalı ve olaylı konusu imar barışı üzerine de konuşan Başkan Mete, "İmar barışının çıkmasına vesile olan benimdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il başkanları toplantısında 17 dakika boyunca Muğla’nın imar sorunları ile ilgili bilgi verdim. Hatta “İmar Barışı” olmasının isim babası benimdir. Muğla ve ilçelerinde 201 bin yapı bu barıştan faydalandı" dedi.

Mete konuşmasının devamında, "Partime hizmetim sırasında asla şu görevi yapayım talebim olmadı hatta iki yıl uzak kaldım ama asla ve asla küsmedim, yılmadım ve mücadeleme devam ettim. Belediyeleri almak için başarıya ulaşmak istiyorsak teşkilat ile bütün olmak çok önemlidir. 1 Şubat tarihinde partililerimizin desteğini bekliyorum. Kongrede sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni olacaktır. Herkesin korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uygun maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralına uymalarını rica ediyorum. Hizmet yarışında çıktığımız yolda teşkilat ruhu ile başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
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