Aile ve Sosyal Hizmetler’de oryantasyon eğitimleri tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü’nde göreve yeni başlayan oryantasyon eğitimleri tamamlanan personellere katılım belgesi verildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen oryantasyon eğitimleri, 4 gün süren eğitimler sonunda tamamlandı. Eğitime katılan personellere, Muğla’da bulunan kuruluşlar hakkında bilgi verildi. Oryantasyonu tamamlayan Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine, İl Müdür Yardımcısı Kuduret Gültaş, Özgür Kırmızıtaş ve İsa Umut tarafından ?Katılım Belgesi? verildi.