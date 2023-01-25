Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğüne yeni başlayan personellere eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumuna ve bağlı bulunan kuruluşlara yeni atanmış olan personellere İş Hayatına Uyum Semineri verildi. 4 gün boyunca sürecek olan eğitimde personellerin yeni görevlerine uyumlarını kolaylaştırmak, çalışma koşulları ile uymaları gereken hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi edinmeleri sağlamak amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı vatandaş odaklı çalışmanın önemini vurguladığı konuşmasında “Devletimizin tüm imkanlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz, gerek sahada gerek kurum ve kuruluşlarımızda, il ve ilçelerimizde kimsesizlerin kimsesizi olmaya devam edeceğiz. Yeni görevlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyor ve hepinize başarılar diliyorum“ dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen eğitime Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcıları Kuduret Gültaş ,İsa Umut ve Özgür Kırmızıtaş da eşlik ederken, eğitime yeni atanan personeller katıldı.