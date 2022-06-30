Ahır yangınında ticari araç küle döndü, 8 hayvan alevlerden zarar gördü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan ahır yangınında ticari araç kullanılmaz hale gelirken 8 hayvan alevlerden zarar gördü.

Yangın, Yeşil Üzümlü Mahallesi Orta Kuyu Caddesi üzerindeki bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahır içerisindeki ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan çıkan alevler ahırda bulunan samanlara sıçrayınca yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ahırda bulunan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, 8 hayvan da alevlerden zarar gördü. Hayvanlara ilk müdahaleleri ekipler tarafından yapılırken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.