Ağaçlar bu makine ile kesilmekten kurtuluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çevreyi ve doğayı koruyan hizmetlerinden biri olan ve ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanterine kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 322 ağacı farklı yere naklederek ağaçların kesilmesini önledi.

Yüzde 68 orman varlığına sahip Muğla’nın bütün ilçelerinde kullanılmak üzere araç envanterine kazandırılan ağaç sökme ve dikme makinesi talep gelen komşu illerde de hizmet vererek ağaçların korunmasını sağlıyor. Büyükşehir Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi Muğla genelinde 312, talep olan diğer illerden toplam 322 ağacın sökümünü ve farklı alanlara dikimini gerçekleştirdi.

İnşaat yapılacak alanlarda, yeşillendirilen parklarda, vatandaşların talepleri doğrultusunda özel mülkiyet arazilerinde yetişkin ağaçları farklı alanlara nakil eden dönerli tip ağaç sökme-dikme makinesi açı olarak 360 derece dönebiliyor ve dikim, söküm yapılacak ağaçlara her açıdan yaklaşabiliyor. Üzerinde 4 adet bıçak yardımı ile 155 santimetre çukur derinliğine inebilen araç 230 santimetreye kadar çukur ağzı açabiliyor. Aracın üzerine alınan ağacı taşıma yüksekliği ise 450 santimetre.

Ağaç sökme ve dikme makinesi 322 ağaç taşıdı

Muğla’nın ilçeleri Ula’da 98, Menteşe’de 96, Milas’ta 57, Bodrum’da 35, Fethiye’de 18, Köyceğiz’de 8 olmak üzere toplam 312 ağacı sökerek farklı alanlara dikilmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesinin ağaç sökme ve dikme makinesi komşu illerden de talep görüyor.