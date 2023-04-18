Afet psikolojisi 4-6 hafta sürebilir
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ CANSU AKYÜZ YILMAZ, YAŞANAN AFET, AFETİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ VE NELER YAPILABİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cansu Akyüz Yılmaz, yaşanan afet, afetin psikolojik etkileri ve neler yapılabileceği hakkında bilgi verdi.
Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz, afetten doğrudan ya da dolaylı biçimde etkilenen kişi ve kişilerde bedensel, zihinsel ve davranışsal belirtilerin görülebileceğini ve bu belirtilerin 4 ila 6 hafta boyunca sürebileceğini ifade etti. Bu süre içerisinde söz konusu belirtilerde azalma gerçekleşmediyse ve belirtiler kişinin hayatını devam ettirmesini etkileyecek boyuttaysa, profesyonel desteğe başvurulmasının gerekliliğini dikkat çekti.
Bu konuda destek almak isteyen vatandaşların, Tıp Fakültelerinin Psikiyatri Bölümlerine, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Derneği ya da Türkiye Psikiyatri Derneğinin işbirliğindeki ruh sağlığı profesyonellerine, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüklerine ve ücretsiz destek sağlayan çevrimiçi platformlara başvurabileceklerini belirtti.