Afet gönüllüleri toplantıda bir araya geldi

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMEDER), 3. etap eğitimleri için başvuruda bulunan gönüllülerle toplantıda bir araya geldi.

Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, MAG/AMEDER temsilcileri, üyeleri ile gönüllüler katıldı.

Bodrum’da geçtiğimiz sene kurulan ve Bodrum Belediyesi ile yaptığı protokol ile mahallelerde hızla örgütlenmelerine başlayan MAG/AMEDER, 204 gönüllüyle gerçekleştirdiği toplantıda MAG eğitim süreci ve işleyişi hakkında açıklamalar yaparken deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgiler de verdi.

Toplantı, Bodrum’da eğitimli gönüllü yetiştiren Acil Müdahale Ekibinde görev yapan MAG/AMEDER Basın Sözcüsü Güliz Pilge’nin açılış konuşması ile başladı.

MAG/AMEDER Bodrum Temsilcisi Agah Oktay Ateş’in konuşmasıyla devam eden toplantıda Ateş, Mahalle Afet Gönüllülüğü Projesi’nin önemini ve işleyişini gönüllülere anlatırken deprem bölgesinde görevli oldukları Hatay bölgesine dair gözlemlerinden de bahsetti.

Konuşmacı olarak kürsüye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mahalle Afet Gönüllüleri’nin belediyeye ait bir oluşum olmadığını, kendi başına kurulmuş profesyonel olarak eğitim veren bir STK olan MAG/AMEDER’in bir projesi olduğunu belirtti.

MAG’ın depremde başarılı çalışmalar yürüttüğünü söylediği konuşmasına Başkan Aras, şöyle devam etti:

“Kahramanmaraş depreminde bu hareketin ne kadar başarılı olduğunu gördüm. Bodrum’un enerjisi ve vicdanı kendisini gösterdi. Çünkü Bodrumlu inisiyatif alabiliyor. Gönüllülerimiz ve görevlilerimiz anında organize olup araçlara bindi ve belediyenin kurumsal yapısıyla oluşturduğu merkezde buluşuldu, canla başla çalışıldı. Bodrum’da 6,4 olarak bir deprem yaşadık ancak kısa sürdü, 12 saniye sürdü. O yüzden insanlar, ‘Bodrum 6,4’e dayandı çok güvenli’ diyerek geldiler ama aslında biz de riskli bir deprem bölgesindeyiz. Bu sebeple TMMOB ile toplantı yaptık. Yapı stoğunun tekrar gözden geçirilmesi, eski yapıların güçlendirilmesi, riskli yapıların yıkılıp yeniden yapılması konusunda kararlar aldık. Hep beraber Bodrum’u depreme, afetlere dayanıklı hale getirebiliriz.”