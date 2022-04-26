AFAD uzmanlarından Menteşe Belediyesi personeline eğitim

Menteşe Belediyesi personeline AFAD Eğitim Uzmanları tarafından vücut tipi emniyet kemeri kullanımı, bağlama teknikleri ve yüksekte yapılacak diğer operasyonlara ilişkin eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi sosyo kültürel alanda gerçekleştirilen ve 1 gün süren eğitim çerçevesinde, arama - kurtarma faaliyetlerinde yer alması muhtemel ve yüksekte çalışma yapacak olan Menteşe Belediyesi fen işleri, park-bahçe müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğü personellerine vücut tipi emniyet kemeri kullanımı, bağlama teknikleri ve yüksekte yapılacak diğer operasyonlara ilişkin, AFAD Eğitim uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi.

Eğitim çalışması ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Personelimize yönelik eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. AFAD tarafından verilen bu eğitimle amacımız, personelimizin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olması, muhtemel bir acil durumda da olaya bilinçli ve tecrübeli şekilde müdahale etmesini sağlamaktır. Personelimizin bilinçlenmesi, güvenli ve hızlı şekilde halkımıza hizmet edebilmesi adına eğitimlerimiz devam edecek” diye konuştu.