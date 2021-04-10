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Adliyenin park alanına girdi, park halindeki kamyoneti devirdi
Muğla’nın Menteşe İlçesinde 48 AAV 464 plakalı aracın sürücüsü, adliye kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Muğla Adliyesi önündeki park alanına girdi.
MUĞLA 10.04.2021, 22:35
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Muğla’nın Menteşe İlçesinde 48 AAV 464 plakalı aracın sürücüsü, adliye kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Muğla Adliyesi önündeki park alanına girdi.Park halindeki resmi araca çarparak deviren ve araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan K. T. T isimli genç sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.