ADAK-SAR ekibine orman gönüllüleri sertifikası verildi

Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (ADAK-SAR) Orman Gönüllüleri yetiştirirken, verilecek olan eğitim sonunda gönüllüler orman yangınlarında görev alabilecek.

Muğla’da meydana gelebilecek yangılarda destek olmak amacıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile ADAK-SAR arama kurtarma ekipleri arasında orman gönüllüleri yetiştiriliyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen eğitim sonunda Orman gönüllülerine sertifikaları verilerek orman yangınlarında görev alacaklar.

ADAK-SAR Başkanı Erol Kütahya’nın yaptığı açıklama da “Önümüz yaz, İlimizde geçmişte yaşadığımız ve ağır tecrübelerle edindiğimiz orman yangınlarına eğitimli bir şekilde müdahale etmek için Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Ula Halk Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde Sertifikalı Orman Gönüllüleri eğitimlerimizi tamamladık. Bundan sonrada gerekli eğitimlere devam edeceğiz. Emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.