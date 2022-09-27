Abramov’un mega yatı "Titan" Fethiye’de

Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden Alexander Grigoryevich Abramov’un, dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen yatı "Titan", Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi.

Bermuda bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanına yakıt ikmali için demirledi. Aliağa Rafinerisi’nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edildi. İçerisinde 30’dan fazla kabinin olduğu yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı bulunuyor. 2010 yılında üretilen, 100 milyon dolar değerindeki 14 misafir ve 19 mürettebat kapasiteli yat, saatte 16 knot hıza ulaşabiliyor. Mısır’dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.