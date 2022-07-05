AB Komisyonu’nun 5 misyonundan birine Bodrum da dahil oldu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, AB İklim Değişikliği Adaptasyon Misyonu Sözleşmesi’ne imza attı.

Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Bodrum Belediyesi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Emre Köroğlu, AR-GE Proje Birimi Proje Uzmanı Çevre Mühendisi Nilay Karamustafaoğlu, paydaşlar ve vatandaşlar ile basın mensupları katıldı.

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne Türkiye’de 23’üncü, Muğla’da ise ilk imza atan belediye olan Bodrum Belediyesi, iklim krizine yönelik çalışmalarda Avrupa düzeyinde adım attı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı ve AB İklim Uyum Stratejisi’ni destekleyecek olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 2030 yılını hedefleyen 5 misyonundan biri olan AB İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişim Misyonuna, Türkiye’den İzmir şehri ve İzmit Belediyesi ile Bodrum Belediyesi dahil oldu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda yapılacak çalışmaların danışmanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, 2015 yılına kadar yapılan çalışmalar sonucu en ucuz ve en temiz olanın güneş enerjisi olduğunun anlaşıldığını ifade ederken Başkan Aras’a böyle güzel bir şeye vesile olduğu için teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişim Misyonu Sözleşmesi’ni imza altına aldıklarını ifade eden Başkan Aras, “Şüphesiz iklim değişikliğinin zengin biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlere sahip ülkemizdeki doğal ekolojik sistemlerin bileşimini ve üretkenliğini bozacağı ve biyolojik çeşitliliği azaltacağı, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların doğal yaşam alanlarında değişikliklere yol açacağı kaçınılmaz bir gerçek. Bununla birlikte; iklimdeki değişikliğe ve bozulan iklim rejimlerine türlerin tepkisi de farklı düzeyde ve farklı biçimde ilerlemekte. İklim ve aşırı hava koşullarının sıklığı ve şiddeti artıyor. Bu nedenle iklim direncini oluşturan çözümleri hızlandırmamız gerekiyor. Birçok ekosistemin yapısı, üretkenliği ve coğrafî dağılışı da bozulmakta ya da bozulmaya yüz tutmuş durumda. Ancak, bu beklenen ekolojik değişiklilerin birçoğu, iklimdeki değişikliklerin arkasından on yıllardan yüzyıllara kadar gecikebilir. İşte bu gecikmeyi sağlamak bizlerin elinde” dedi.

Toplantı sonunda Başkan Aras, basın mensuplarından ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.