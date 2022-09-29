98 ton yaş ürün kurutuldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Fethiye Karaçulha Toptancı hali içerisinde kurulan Meyve Sebze kurutma tesisi üreticilerin katma değeri yüksek ürün elde etmesini sağlamaya devam ediyor. 2018 yılında faaliyete başlayan tesiste bugüne kadar 98 bin 510 kg yaş üründen 12 bin 422 kg kuru ürün elde edildi. Toplam 153 çiftçinin 26 çeşit ürünü tesiste işlenerek katma değeri yüksek ürüne dönüştürüldü.

Tarım kenti olan Muğla’da üreticilerin ürünlerine, toprağına sahip çıkması için tarıma, hayvancılığa destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan Meyve Sebze Kurutma Tesisi’nde birçok farklı ürün kurutularak katma değeri arttırılıyor. Portakal, mandalina, zeytin, kuzugöbeği, sahlep, limon, elma, patlıcan, kabak, domates, şeftali, erik, armut, mürdüm erik, üzüm, kültür mantarı, şeker otu, biber, zeytin yaprağı, tarhana, kavun, çilek, brokoli, karnabahar, muz, dut gibi ürünlerin kurutulduğu tesiste vatandaşlara kurutma hizmeti veriliyor.

Başkan Gürün; “Meyve sebze kurutma tesisimiz ile hem üreticimiz hem Muğla kazanıyor”

Muğla’nın verimli toprakları, başat ürünleri ile Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kurdukları meyve sebze kurutma tesisi ile katma değeri yüksek ürünler elde ederek hem üreticiye hem de Muğla’ya kazandırdıklarını belirtti. Başkan Gürün; “Tarım kenti Muğla’mızda üreticilerimize destek olmak, elde ettikleri ürünlerden daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Meyve sebze kurutma tesisimiz de bu hizmetlerimizden sadece biri. Tarlalarında ürettikleri ürünleri vatandaşlarımıza sunan çiftçilerimizin elinde kalan ürünleri de tesisimizde kurutarak hem ek gelir elde etmesini hem de ürünlerin raf ömrünün uzamasını sağlıyoruz. Hem üreticimiz, hem Muğlamız kazanıyor” dedi.