banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere Dışişleri Bakanı Rus Büyükelçiyi kovdu!
İngiltere Dışişleri Bakanı Rus Büyükelçiyi kovdu!

94 yaşında düştü kalçasını kırdı, ertesi gün yürüdü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın evinde düşerek kalçasını kırdı, devlet hastanesine kaldırılan ve ameliyat edilen Süheyla Atasoy 24 saat sonra ayağa kalkıp yürüdü.

MUĞLA 25.02.2022, 09:44
94 yaşında düştü kalçasını kırdı, ertesi gün yürüdü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın evinde düşerek kalçasını kırdı, devlet hastanesine kaldırılan ve ameliyat edilen Süheyla Atasoy 24 saat sonra ayağa kalkıp yürüdü.

Marmaris’te yaşayan 94 yaşındaki Süheyla Atasoy önceki gün evinin banyosunda düşerek kalçasını kırdı, yakınları tarafından ambulans ile Marmaris Devlet Hastanesine getirilen yaşlı kadının yapılan tetkiklerinin sonucunda kalça kemiğinin kırıldığı anlaşıldı. Marmaris Devler Hastanesi’nde görev yapan Ortopedi Uzmanı Op .Dr. Oktay Hüsamettin Ak, yaşlı kadını kazanın ertesi gün sabah ameliyat ederek kalçasına protez taktı.

Ameliyattan sonraki gün servise çıkarılan 94 yaşındaki Süheyla Atasoy’u sık sık ziyaret ederek kontrollerini sağlayan Ortopedi Uzmanı Op .Dr. Oktay Hüsamettin AK ‘’ Hastamızın kalça kırığı vardı, bu tür kırıklar da protez ameliyatı olur. Teyzemizin protez ameliyatı gayet başarılı geçti, durumu da gayet güzel’’ şeklinde açıklama yaptı.

‘’70 yaş üstü hastalara ameliyat yapılmaz algısının önüne geçmek istiyoruz’’

Op .Dr. Oktay Hüsamettin Ak, ‘’Bulunduğumuz bölgede genelde 70 yaş ve üstü ameliyatları halk arasında düşünülmediği için yaşlı bu yaştan sonra ameliyat mı olur denilip hasta doğal akışına bırakılmakta. Biz bunu yenmek için daha önce yürüyebilen, yaşı kaç olursa olsun bu tür hastaları ameliyat olması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 94 yaşındaki hastamızın görüldüğü gibi dünkü durumuyla bugünkü arasında ameliyattan sonra genel durumuna toparlama ağrısında azalma ve gördüğünüz gibi gayet de iyi bir durumda sahip. Ameliyattan sonra en geç bir gün ve bazı hastalar ikinci gün Fizik tedavi uzmanı desteği ile yürür. Yaklaşık 6 hafta walker dediğimiz yürüme cihazıyla yürüyor. Daha sonra hasta tolere ettiği zaman bunu da atıyor, Daha sonra kendisi alıştıktan sonra ilk başta yerini sürekli devam eder. Ama 6 hafta dikkat etmesi gerekir. İşte Volker dediğimiz yürüme cihazı kullanması gerekir, varis çorabı kullanması gerekir, bunlar belli bir süreçtir. Altı hafta bizim için maksimum dikkat edilmesi gereken süredir. Ama bir an önce hastayı mobilize edip eski haline dön dememiz gerekiyor ‘’ dedi.

94 yaşındaki kadının ameliyatına katılan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Erşepçiler "Tabii ki yaşla birlikte anestezinin belli bir riski var ama bu yaşla birlikte de artmaktadır. Hastamız bilindiği gibi 94 yaşında, bilinen, tespit edilen bir hipertansiyon dışında hastalığı yok ama yaşa bağlı, metabolik olarak vücudunda genel bir vücut düşkünlüğü mevcut. Ama sonuç olarak da ameliyat olması da gerekiyordu. Ameliyat öncesi yaptığımız tetkiklerde ve cerrahımız Oktay Beyle yaptığımız istişarede hastanın ileri merkeze sevkini gerektirecek kadar bir majör hastalığı olmadığını, bizim hastanemizde de rahatlıkla bu operasyonun yapılabileceğine karar verdik. Hasta sahiplerini de bilgilendirip operasyonu hastanemizde planladık. Sonuç olarak spinal anestezi dediğimiz belden aşağı uyuşturma metoduyla hastamıza başarılı bir ameliyat gerçekleşti. Şu anda da genel durumu iyi. Birkaç günden toparlayıp taburcu olması planlanıyor ‘’ şeklinde konuşarak ileri yaştaki hastaların durumlarına göre daha büyük hastanelere gitmesine gerek olmadığını belirtti.

Duyma problemi ve yüksek tansiyon hastalığı dışında bir rahatsızlığı olmayan 94 yaşındaki Süheyla Atasoy’un 4 çocuğundan üçüncüsü olan 68 yaşındaki oğlu Turgut Akın Atasoy ‘’ Annem banyoda düşmüş kalçasını kırdığını anladık hemen acile Marmaris Devlet Hastanesi’ne getirdik. Daha önce annem zaten 2 tane başarılı ameliyat olmuştu burada şimdi üçüncüsü içinde tereddüte girdik yaşından dolayı acaba burada olur mu böyle bir imkan diye. Fakat sağ olsun Mustafa Bey ve Oktay Bey bu ameliyatı yapabileceklerini söylediler. Biz tabii her bakımdan çok mutlu olduk. Çünkü başka yerlere gitmek hem zaman hem şehir açısından, hepimizin ilgilenmesi açısından bizler de artık yaşımızı almış insanlarız. O bakımdan çok zordu ama bu cesaretlerini ve bu inançları ile bunu yaptıkları için çok memnunuz’’ diye yaşananları anlattı ve hastane personeli ile Başhekim Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Niyazi Taşkıran’a teşekkürlerini iletti.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15