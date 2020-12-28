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9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 9 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA 28.12.2020, 21:08
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Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 9 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirdi. Yunanistan Sahi Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilerek Türk karasularına itildiği öğrenilen 9 düzensiz göçmen açık denizde can Salı içinde sürüklenirken Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Marmaris’e getirildi.
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