80 İl’e 10 milyon yerel tohum gönderildi

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezlerinden birisini Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 93. yılında açan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ve dağıtımını yaptığı yerel tohumlar, Türkiye’nin topraklarında hayat buluyor.

1 Şubat tarihinden itibaren 2020 yılının yaz sezonuna kadar üretilen 81 çeşit tohumu internet sitesi üzerinden dağıtan ve kısa sürede stoklarını tüketen Büyükşehir Belediyesi’nin yerel tohumları Türkiye’nin 80 iline ulaştı.

Türkiye’nin 80 ilinden yoğun talep alan ve kanun gereği her aileye ihtiyaç miktarı kadar dağıtılan tohumların sayısı 2019 yılından bugüne kadar toplam 10 Milyona ulaştı.

2021 yılında 4 Milyon, 2019 yılından bugüne kadar da 10 Milyon tohumu Türkiye’nin dört bir yanına dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı yerel tohumlar sayı olarak 10 Milyon olan İsveç’in nüfusuna eşit. Alan olarak dikimi yapıldığında 150 futbol sahasını kaplayacak olan yerel tohumlar Türkiye’nin tüm illerine ulaştırıldı. Kısa sürede stoklarını tüketen ve Türkiye’nin 80 iline tohum kargolayan Muğla Büyükşehir Belediyesine gelen en fazla tohum talebinin ise domates, biber, salatalık, fasulye, havuç ve bezelye olduğu öğrenildi.

Ülkelerin ekonomik kuvvetini tarımdan aldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün toprağının, yerel tohumunun kıymetini bilen, üreten köylüsünü de milletin efendisi yapan toplumların çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacağını belirtti. Başkan Gürün; “Anadolu toprakları farklı toprak yapısı, ürün yelpazesi ile dünyanın en bereketli yurtları arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk dönemindeki tarım politikaları ile kısa zamanda dışa bağımlılıktan kurtulmuş kendi kendine yeten ve ürettiği ürünleri pazarlayan konuma gelmiştir. Yerli üretime önem veren, doğru ürünlerle topraklarını donatan ve bu ürünleri işleyecek fabrikalar açan Türkiye Cumhuriyeti Atatürk vizyonu ile üreten köylüsünü milletin efendisi yapmıştır. Son yıllarda izlenen tarım politikaları ne yazık ki ülkemizi birçok üründe dışa bağımlı hale getirmiş, üreticimiz borçlandırılmış, tarlasına, traktörüne el konur hale gelmiştir.

“Muğla verimli toprakları, başat ürünleri ile tarım kentidir”

Muğla turizm kenti olarak bilinse de verimli toprakları, başat ürünleri, tabiri caizse dağlarından yağ ovalarından bal akan bir şehirdir. Çünkü dünyanın ve Türkiye’nin en iyi zeytinyağlarına, çam balında da liderliğe sahiptir. Muğla bir tarım kentidir. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğlamızda kısa zamanda tarımsal gelişmeler için hizmetleri ve projeleri hayata geçirdik. Toprağımızın analizini yapan laboratuvardan, Türkiye’nin en donanımlı yerel tohum merkezine, yem, fidan desteğinden, alım garantili çiçek üretimine, katma değeri yüksek ürünler olan sakız ağacı, trüf mantarı üretim alanlarına, üretim ve tüketim kooperatiflerimizi desteğe, meyve sebze kurutma tesisinden, koku vadisine birçok projeyi hayata geçirdik. Üreticilerimizin tarlasından, hasadına, yem bitkisinden yerel tohumuna, tahlilinden satışına hep yanında oluyoruz.

“Yerel tohumlarımızı tüm Türkiye’ye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Özellikle yerel tohum konusuna ayrı bir önem verdik. Ata tohumlarımızı sandıklardan çıkarıp kurduğumuz Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezine gelmesini sağladık. Kısa zamanda hemşehrilerimizin desteği ile büyüyen Yerel Tohum Merkezi’miz tüm Türkiye’ye testleri yapılmış, güvenilir yerel tohum gönderebilir hale geldi. Bugüne kadar 10 Milyon yerel tohum Anadolu toprakları ile buluştu. Muğla’da üretilen tohumlarla vatandaşlarımızın sağlıklı ve yüzde yüz yerel ürünler elde etmesini sağladık. Yerli ve milli tohumlarımıza sahip çıkmanın gururunu, tüm Türkiye ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.