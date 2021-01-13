Son Dakika
Huawei, Çin'de sokakta yürüyen Uygurların tespitini sağlayan teknolojinin patenti için başvuru yaptı
8 torun sahibi 94 yaşındaki Rahime Karahan koronavirüsü yendi
Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan, 4 çocuk, 8 torun sahibi 94 yaşındaki Rahime Karahan tedavi gördüğü Antalya’da koronavirüsü yendi.
MUĞLA 13.01.2021, 15:56
2
Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan, 4 çocuk, 8 torun sahibi 94 yaşındaki Rahime Karahan tedavi gördüğü Antalya’da koronavirüsü yendi.
94 yaşındaki Rahime Karahan Ortaca’da halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile Ortaca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Bir gün sonra testi pozitif çıkan Karahan, Antalya’da bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay tedavi göre Rahime Karahan korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.Karahan’ın torunu Cenk Erdoğan, "Bizi hastaneden aradılar. Sağlığının yerinde olduğunu, Kovid tedavisinin sona erdiğini söylediler. Çok sevindik. Ortaca’dan giderek babamlar aldı. Ardından Fethiye’de Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ambulans tarafından alınarak eve getirildi. Sağlık durumu gayet iyi. Her şeyi hatırlıyor, bilinci yerinde" dedi.
6°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü