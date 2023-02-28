7 yıl hapis cezası ile aranıyordu yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, hakkında “Hırsızlık’ suçundan 7 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.S. isimli şahıs Fethiye İlçesi Esenköy Mahallesinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü esnasında yakalandı.

A.S. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kuruma cezaevine gönderildi.