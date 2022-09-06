Son Dakika
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: “Yapılması gerekenler konusunda iktidarı uyarmaktan hiç geri durmadık”
7. Uluslararası Zurna Zen Festivali başladı
Dünya’da sadece Muğla’da yapılan ve bu yıl 7.’si düzenlenen ZurnaZen Festivali’nin ilk ayağı Milas’ta sahnelendi. Milas Atapark Meydanı’nda sahnelenen festivale Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban tarafından sanat yönetmeni Ünal Yürük’e çiçek takdim edildi.
MUĞLA 06.09.2022, 14:40
Dünya’da sadece Muğla’da yapılan ve bu yıl 7.’si düzenlenen ZurnaZen Festivali’nin ilk ayağı Milas’ta sahnelendi. Milas Atapark Meydanı’nda sahnelenen festivale Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban tarafından sanat yönetmeni Ünal Yürük’e çiçek takdim edildi.
Milas’ta başlayan festival, 6 Eylül (bugün) salı günü Menteşe’de Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda, 7 Eylül çarşamba günü Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı’nda, 8 Eylül’de ise Fethiye Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
23
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü