7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı

Menteşe Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği baca yakma töreni ile başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenliğe belediye başkanları, muhtarlar, sendika başkanları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şenliğin açılışında yaptığı konuşmasında, “Sevgi, hoşgörü ve demokrasinin hakim olduğu, güler yüzlü güzel insanların yaşadığı, kültür ve sanat kenti menteşemizde bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz Menteşe Kültür ve Sanat Şenliğimize hoş geldiniz. Sizlere hizmet için çıktığımız bu yolda 8 yılı geride bıraktık. Görev süremiz boyunca sizlerin güveni bizlerin de azim ve kararlığı ile birbirinden değerli proje ve hizmetleri hayata geçirdik. Bu süreçte Menteşe’yi sizlerle birlikte yönetmekten her zaman mutlu ve gururlu olduk. İyi ki varsınız" dedi.

Menteşe’nin Muğla’nın kültür ve sanat kenti olduğunu herkesin gıptayla baktığını ifade eden Başkan Gümüş, "Menteşemiz insanlarda yaşama isteği uyandıran, eski kent dokusu, tarihi ve kültürel mirasları ile insanı kendine çeken ayrıcalıklı bir kent. Gelenek ve görenekleriyle çok özel bir yaşam kültürüne sahip olan menteşemizin tüm bu güzelliklerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak da bizim görevimiz. Bu anlamda menteşe belediyesi olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri ve halkımıza vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla insana dokunan sosyal projeler üretiyor, hedeflerimizi bu doğrultuda hazırlıyor, hayata geçiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız, oda temsilcilerimiz, muhtarlarımız ve en önemlisi halkımızla yerel üretimden sağlığa, kültürden sanata, eğitimden spora kısacası hayatın her alanında insana dokunuyor dayanışma ve yardımlaşma alanlarında hizmetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Proje ve hizmetlerin başarıya ulaşmasında ki en büyük etkenin Menteşeli vatandaşlar olduğunu kaydeden Gümüş, "Sizlerin güveni, desteği ve katılımı ile hizmetlerimiz, çalışmalarımız başarıya ulaşıyor. Bu hizmetlerimizin sizlere ulaşmasında en büyük destekçimiz de her zaman olduğu gibi yine Muğla Büyükşehir Belediyemiz. Bizim ulaşamadığımız, imkanlarımızın yetmediği yerlerde büyükşehir belediyemiz her zaman yanımızda oluyor. Bu anlamda Osman başkanımıza destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de birlikte kol kola çalışma içerisinde olacağız. Ben ve ekibim bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sizlerin yaşam standartlarını yükseltmek için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız güçle, atamızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda, cumhuriyetimizin değerlerine bağlı kalarak ilerlemeye, menteşemizi birlikte yönetmeye, yaşam kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün geleneksel hale getirdiğimiz ve sizlerin de katılımı ile değer kazanan, menteşe kültür ve sanat şenliğimizi yapmamızın temel amacı da işte bu. En büyük değerimiz olan yaşam kültürümüze sahip çıkmak ve nesilden nesile aktarmak. Şenliğimiz birazdan baca yakma töreni başlayacak ve dolu dolu bir 3 gün geçireceğiz" ifadelerini kullanarak şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ise, “Türkiye’nin aydınlığa açılan penceresi Muğlamızın, Menteşemizin güzel insanları sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Osman başkanımız Ordu’da gerçekleştirilen büyükşehir belediye başkanları toplantısı nedeniyle şenliğimize katılamadı. Kendisinin sevgi ve selamlarını iletiyorum. Bahattin başkanımızı ve ekibini canı gönülden kutluyorum. Çok güzel bir şenlik programı hazırlamışlar" dedi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından festival açılış programı çerçevesinde baca yakma töreni ve kortej yürüyüşü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’na çelenk sunuldu.