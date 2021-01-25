612 litre kaçak alkol ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı kaçak içki operasyonunda 612 litre el yapımı kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Fesleğen mahallesinde B.Ö. isimli şahsın el yapımı kaçak içki ürettiği bilgisini aldı.

KOM ekipleri ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 550 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 50 ml. anason yağı, 100 ml. etil alkol ve alkollü içki damıtma tesisatı ele geçirilmiştir.

Jandarma KOM Şube ekipleri yine Milas Boğaziçi Mahallesinde ikamet eden Ü.U. isimli şahsın kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisini aldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada; 62 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 5 litre etil alkol, ölçüm aleti, 2 adet anason yağı, 80 ml. bandrolsüz likör, adet av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili olarak Ü.Ü. ve B.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken, adli işlemlere başlandığı açıklandı.