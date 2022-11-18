61 düzensiz göçmen yakalandı, 6’sı kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 3 farklı göçmen olayında 61 düzensiz göçmen yakalandı, 6 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Kasım akşamı yaşanan 2 ayrı olayda Bodrum açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelere hareket etti. Hareket halindeki 2 lastik bot durdurularak toplam 61 düzensiz göçmen yakalandı. 16 Kasım günü sabaha karşı yaşanan olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 67 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.