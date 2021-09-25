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60’lık kursiyerler

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu 100 Yaş Evinde “Yaşlılar ile Müzik” projesi kapsamında koro çalışmaları başlatıldı.

MUĞLA 25.09.2021, 11:39
60’lık kursiyerler

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu 100 Yaş Evinde “Yaşlılar ile Müzik” projesi kapsamında koro çalışmaları başlatıldı.

Yaşlılığın getirdiği yalnızlık, izolasyon ve depresyon nedeniyle eksilen sosyal hayat ve etkinlikleri arttırmak amacıyla başlatılan proje ile 100 Yaş Evi üyelerinin bulunduğu 50 kişiden koro oluşturuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi müzik öğretmeni eşliğinde verilen eğitimlerde ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği parçaları seslendiriliyor. Renkli anların yaşandığı eğitimde, koroya katılmayan diğer vatandaşlara da müzik ziyafeti veriyorlar.

Farklı çalgılarıyla bir araya gelen 100 yaş evi üyeleri, oluşturulan koro için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e de teşekkür etti.

Bu proje ile birlikte kent merkezinde yapılması planlanan konserler ile daha fazla yaşlı bireylere ulaşılması hedefleniyor.

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