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600 litre etil alkol ele geçirildi

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE, KAÇAK ALKOL ÜRETİMİNDE KULLANILAN 600 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.

MUĞLA 13.09.2020, 17:02
600 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde, kaçak alkol üretiminde kullanılan 600 litre etil alkol ele geçirildi.

Milas’ta Milas KOM Grup Amirliği görevlilerince tespit edilen şüpheli bir araç, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurularak arama yapıldı.

Araçta kaçak alkol üretiminde kullanılan 600 Litre etil alkol ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ç.M.F. hakkında adli işlem başlatıldı.

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