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6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MUĞLA 20.04.2022, 12:33
Muğla’nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), ’Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma’ suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. JASAt ekipleri tarafından yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.