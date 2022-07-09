banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
400 yıllık bayramlaşma zinciri
400 yıllık bayramlaşma zinciri
Esad’dan Halep’e 11 yıl sonra ilk ziyaret
Esad’dan Halep’e 11 yıl sonra ilk ziyaret
Taksim’de bayram yoğunluğu
Taksim’de bayram yoğunluğu

6 metrelik kuyuya düşen ineği ekipler kurtardı

Muğla’nın Datça ilçesinde 6 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 09.07.2022, 19:32
6 metrelik kuyuya düşen ineği ekipler kurtardı

Muğla’nın Datça ilçesinde 6 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Gökova Güneş Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş arazi içerisinde bulunan 6 metre derinliğindeki kuyuya, inek düştü. İneği düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği ile Muğla MAGAME Datça ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kuyunun dar olması sebebiyle, çevresinde genişletme çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kuyuya düşen inek, kuyuya sarkıtılan kepçeye bağlanarak kurtarıldı. Olay yerindeki veteriner tarafından kontrolleri yapılan ineğin herhangi bir yarasının olmadığı tespit edilirken, sahibine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu