6 günde 124 tır gönderildi

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Antakya ve Diyarbakır’da etkili olan deprem sonrası, Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde Bodrum halkının el birliğiyle deprem bölgesine gerçekleştirdiği yardımlarla ilgili Bodrum Belediyesi tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bodrum Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş ile Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve birim müdürleri katıldı.

Açıklamada yapılan yardımlar ve çalışmalar ile ilgili son durum aktarıldı.

Başkan Vekili İbrahim Akbaş, “Başkanımızın bölgeye intikali sonucunda, buradaki gerekli tüm hazırlıkları yapıp Bodrumlu vatandaşlarımızın önderliğinde burayı topladık. Malzemelerimizi bu bölgeye sevk ettik. Deprem bölgesinde de gerekli yaşam merkezlerini, sağlık ünitelerini, yemekhanelerimizi kurduk. Bodrum olarak çok kuvvetliyiz, huzurunuzda destek veren herkese, gece gündüz burada çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yardımların süreç boyunca devam etmesini diliyoruz. Bodrum’a gelen depremzedelerimizin konaklaması ve barınması ile ilgili yardımların devam etmesi için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Hepimizin başı sağ olsun, Allah kimseye bir daha böyle bir şey yaşatmasın.” dedi.

Şehirlerimize yardımlarımız ulaştırılıyor

Toplanan ve bölgeye sevki gerçekleştirilen yardımlarla ilgili bilgiler veren Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, şunları söyledi:

“Deprem sabahı Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın başkanlığında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile yapılan toplantı sonucunda aynı gün Herodot Kültür Merkezi’nde afet bölgesine sevk edilmek üzere yardımlarımızı toplamaya başladık. Bugün itibariyle sadece Herodot Kültür Merkezi’ndeki toplama alanına, 20 bin 942 vatandaşımızın yardımlarıyla 10 şehrimize malzemelerimiz ulaştırıldı. Vatandaşımızın müsterih olması gereken bir konu var. Afet bölgelerimize birer irtibat personeli görevlendirerek tüm yardım araçlarını ilgili personele ulaştırdık ve personelimiz de doğru noktalara yardımları ulaştırdı. Bu noktada Bodrum halkının hiçbir tereddüdü olmasın”

Bölge halkı için yapılan yardımlar ile ilgili sayısal bilgiler veren Başkan Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

“20 bin 942 vatandaşımızın yardımlarıyla; 2 bin 5 adet ısıtıcı, 125 bin 431 koli, 14 bin 622 paket bebek bezi, 637 çuval un, 4 bin 425 adet bebek maması, 19 bin 897 paket battaniye şeklinde toplam 34 kalem malzeme tek tek kayıt altına alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bölgede 7 şubat itibariyle Bodrum Belediyesi tarafından İskenderun ve Arsuz arasında bulunan Expo merkezinin yanındaki otopark alanında yaklaşık bin kişiye hizmet verecek çadır kent ve aş evinin kurulumu tamamlanmak üzere. Buranın koordinasyonunu Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras yürütmektedir. Belediye personeli olarak bölgede toplamda 42 araç, 96 personelimizle 120 gönüllü görev yapmaktadır”

Afet bölgesinde kente intikaller sağlanması noktasında Bodrum Belediyesi’nin araçlarla vatandaşlara yardım ettiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, “Şu an sadece Bodrum Belediyesi’nin kontrolündeki otellerde konaklayan 150 afetzede, muhtelif Bodrumlu vatandaşlarımızın da evlerinde misafir etmek istediği 22 ailemiz Bodrum sınırları içerisinde misafir edilmektedir. Ayrıca Bodrum Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde çalışarak TÜRSAB ve BODER üzerinden de bölgeye kurumlar aracılığı veya kendi imkanlarıyla gelmiş olan afetzedeleri de konaklatmaya devam ediyoruz. En son yaptığımız toplantıda TÜRSAB ve BODER’in ifadeleriyle 2 bin 500 kişinin otellerde konaklatılabilme noktasında hazır olduklarını belirtmişlerdir” şeklinde konuştu.

Bölgeye okul öncesi tesisi kuruluyor

Yılmaz, bir özel okulun yardımlarıyla, bölgeye bir okul öncesi eğitim kurumu yerleştireceklerini söylerken, “Bugün kurulumuna başlandı. Bahçesinde oyun parkı olan, okul öncesi eğitime uygun olan ekipmanları da beraberinde içeren bir tesisin bugün kurulumu akşam saatlerinde tamamlanmış olacak. Bölgeden ayrılmak istemeyen, acısını bölgede yaşamak isteyen ve beraberinde de bizim bulunduğumuz bölgede okul öncesi çağında çocukları olan aileler var. Onlar için bu yönde çalışmalarımız da devam edecektir” dedi.

184 Palet Yardım Malzemesi Kruvaziyer Gemisine yüklendi

Bölgeye 6 günlük süre içerisinde Bodrum halkı tarafından toplamda 124 tırın ulaştırıldığını ve tüm Bodrum halkına belediye olarak teşekkür ettiklerini ifade eden Yılmaz, İstanbul Pendik’ten kalkan ve Bodrum Kruvaziyer Limanı’na yanaşan 178 metrelik kargo gemisine de 184 palet yardım malzemesinin teslim edildiğini söyledi.