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6 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
MUĞLA 31.05.2022, 09:07
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik bot, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edildi. Durdurulan lastik bottaki 6 göçmen yakalanarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.