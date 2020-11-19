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6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine bindirilerek Türk karasularına itilen 6 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 19.11.2020, 15:39
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6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine bindirilerek Türk karasularına itilen 6 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına bırakılan can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmeni kurtardı.
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