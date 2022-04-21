Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşanan iki düzensiz göçmen olayın 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17’si yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki başka bir göçmen olayında ise Yunan adalarına yasadışı yollarla geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmenin bindiği lastik bot durdurularak göçmenler yakalandı. İki olayda karaya çıkarılan 23 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.