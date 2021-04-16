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56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabı başladı

MUĞLA 16.04.2021, 12:16
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56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabı başladı

Bu yıl 56. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2021) 129,1 kilometrelik Fethiye -Marmaris etabı başlarken, bir sporcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Rally Cycling takımının kendi kararıyla turdan çekildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 6. Etabının startı Cumhuriyet Meydanı’ndan verildi. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Fethiye -Marmaris etabının startını Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ve protokolü üyeleri verdi.

Yarışın başlangıç anını görmek isteyen vatandaşlarla yarışın başladığı anı cep telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.

Fethiye’de yarışmadan yaklaşık 2 saat önce Atatürk Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Çalış Plajı çevresinde yoğun önlemler alınarak bu güzergahtaki yollar trafiğe kapatıldı. Atatürk Caddesi ve Çarşı Caddesi’ne araçlarıyla giremeyen vatandaşlar Kayaköy yolu ve Debboy yolunu kullandı.
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