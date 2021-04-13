5,5 kilometrelik dere temizlendi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Karaçulha ve Erdirek Mahallelerinin ortasından geçen 5 bin 430 metre uzunluğundaki (Avdan) Erdirek Deresi, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

35 bin kişinin yaşadığı Karaçulha ve Erdirek Mahallesinde yapılan dere temizliğinin ardından ekipler, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için dere yatağının her iki tarafında yol yapımına başladı.

Muhtar Köse: Köylülerimiz memnun

Erdirek Mahalle Muhtarı Osman Köse, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünün (Avdan) Erdirek Deresi temizliği ve yol yapım çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Muhtar Köse, “Erdirek ve Kuruçulha mahalleri arasında bunun derenin çalışması yapılmakta. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri bizlere çok büyük yardım ediyor. Dereleri temizledikleri gibi kenarlarına da yol açıyorlar. Vatandaşın ulaşımı buradan daha kolay olacak. Köylülerimiz çok memnun” dedi.

Muhtar Gizli: Vatandaşlarımız Çok Sevinçli

Karaçulha Muhtarı Mustafa Gizli, “İki mahalle arasında sınır oluşturan derede temizlik çalışması yapılıyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 kilometre dere temizliğimiz yapıldı. Dere temizliğinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e ve MUSKİ personeline teşekkür ediyoruz. İki mahallede yaşayan vatandaşlarımızın tamamı bu çalışmadan memnun. Vatandaşlarımız sevinçli” dedi.

Sadi Yörük: Gerekirse Bir Kurban Daha Keserim

Yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı Karaçulha ve Erdirek mahallelerinde yaşayanlar adına kurban kesen Sadi Yörük “ Büyükşehrimizden ve muhtarlarımızdan Allah bin kere razı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bu dere temizlendikçe biz mutlu oluyoruz. Seralarımız hep dere kenarında. Çoluğumuz çocuğumuz, hayvanlarımız dereye düştü mü diye hep panik yaşıyorduk. Dere taşkınları meydana geliyordu. Dere temizliğinin yanı sıra yolda yapılıyor. Yıllardır çözülmeyen sorunuzu büyükşehir belediyesi çözmeye başlayınca içimden gelerek mahallemiz adına kurban kestim. Gerekirse bir kurban daha kesirim” dedi.