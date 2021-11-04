500 yıllık meşe ağacı, gurmelere kışın da ev sahipliği yapıyor

Bodrum Gümüşlük’te hizmet veren ve kısa sürede misafirlerin gözdesi haline gelen Meşealtı Otantik Kebap, yeni kış bahçesiyle kışın da Bodrumlulara Güneydoğu mutfağının seçkin lezzetlerini sunmaya devam ediyor.

Meşealtı Otantik, Kışın gelen misafirlerini Bodrum’un güneşli günlerinde yine meşe ağacı gölgesinde, yağışlı günlerde ise kış bahçesinde ağırlayarak ziyafet sunuyor. Gerek 500 yıllık meşenin gölgesinde verilen hizmet gerekse sunulan yemeklerin hazırlandığı sebzelerin tamamı organik ve sertifikalı ata tohumları kullanılarak üretilmekte. Meşealtı otantik, Sianji Farm çiftliğinden yalnızca keçi gübresi kullanılarak el değmeden yetişen ürünleriyle Bodrum’daki yeme içme alışkanlığına bir ayrıcalık daha kazandırdı. Sianji Farm’de yetiştirilen organik sertifikalı sebze ve meyvelerle hazırlanan kahvaltı, zengin kebap çeşitleri ve meze içerikli menüleri ile Bodrum Gümüşlük’te yepyeni bir mekan olan Meşealtı Otantik Kebap’ta misafirleri ağırladıklarını belirten Sianji Grup YK Başkanı Recai Çakır, sağlıkla lezzeti bir arada sunduklarını dile getirdi.

Anadolu kültürünün en önemli bölümlerinden birinin yemek ve sofra adabı olduğunu belirten Recai Çakır, "Sofra ve yemek, Anadolu’da yaşayan herkes için çok değerli bir ritüeldir. Burada amaç sadece karın doyurmak değil, bir araya gelmektir. Günümüz insanlarını, zamanla yarışarak yemek yiyen ve ne yediğinin farkında olmayarak, sadece karın doyuran değil zamanı yaşayarak en doğal gıdalardan güneydoğunun en lezzetli yemeklerini sizlere sunuyoruz” dedi.

Kilis’te doğup büyüdüğünü ve Anadolu kültüründe olduğu gibi yemekten çok, yedirmeyi seven bir aileye mensup olduğunu belirten aynı zamanda kebap ustalığındaki mahareti ile tanınan Recai Çakır, "Her şey doğal ve organik. Sianji Farm’da yetişen biberlerin fideleri, katmerin kaymağı Kilis’ten geldi. Patlıcan fideleri Urfa Birecik’ten, irmik helvasının peyniri Antep’ten taptaze yumurtalarımız da bizzat kendi çiftliğimizdeki gezen tavuklarımızdan" diyerek Bodrum’da ayrı bir damak tadı oluşturduklarını belirtti.

Bodrum Gümüşlük’te hizmet veren Meşealtı Otantik Kebap Restoranı’nın en önemli özelliklerinden birinin de Sianji Farm’ın organik sertifikalı sebze ve meyveleriyle hazırlanan menüsü olduğunu kaydeden Recai Çakır, "Gelen misafirlerimiz biberden baharata, patlıcandan domatese; Sianji Farm’da yerli organik tohum ve fidelerden elde edilen birçok lezzeti isterse kendileri toplayabiliyor. Nostaljik müziklerin de unutulmadığı Otantik Meşealtı Kebap Restoranı’nın taş fırında pişen eşsiz lezzetlerimizle iddialıyız." diyerek menüsünde 12 çeşit kebap ayrıca mevsimine göre 41 çeşit kebabı şefin speysiyal kebabı olarak sunduklarını belirtti. Özel mezeler, zengin içecek menüsü ile Bodrumluların damak tatlarını renklendirdiklerini dile getirdi” şeklide konuştu.

Çakır, Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri zengin serpme Anadolu kahvaltısına, haftanın yedi günü ise anadolu mutfağının eşsiz yemeklerini Meşealtı ustalarının yorumuyla sunmaktayız diyerek, tüm Bodrumluları Meşealtı Otantik Kebap’a beklediklerini ekledi.