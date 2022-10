50 ton gübre ambalajını imha edecek atık projesinde coşkulu kutlama

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı Projesi’nin tanıtım etkinliği düzenlendi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 13 ilçede 456 noktada hayata geçirilen projeyle şimdiye kadar 8 ton atık topladıklarını söyleyerek tüm kadın üreticilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü de kutladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Şehitleri Salonu’nda gerçekleştirilen programla ‘Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı Projesi’nin tanıtımı, ‘Dünya Gıda Günü’ ve ‘Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ kutlama etkinlikleri bir arada gerçekleştirildi.

Doğa ve Çevre Programcısı Güven İslamoğlu’nun katılımı ile panel ve söyleşilerin gerçekleştirildiği etkinliğe, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte açılış konuşmasını üreticiler adına Asiye Güldür yaptı. Kadın çiftçilerin günün kutlayan Güldür, israfa değinerek tasarrufla çok insanın doyurabileceğine değindi. Bertaraf Projesine de aktif olarak destek olduğuna değinerek üreticileri duyarlı olmaya davet etti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 2,3 milyon lira yatırım yaptıkları Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı Projesi’nin 13 ilçede 456 noktayı içerisine aldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Muğla Valiliği’nin destekleriyle hayata geçirdikleri projeyle doğa ve gıda sağlığını korumaya devam ettiklerinin altını çizen Barış Saylak, “Haziran 2021 yılında başlayan projede bugüne kadar kayıtlara göre toplam 8 ton atık toplanarak imhası gerçekleştirildi. Bitki koruma ürünü ambalaj atıkları ile gübre ambalaj atıklarının ciddi bir çevre kirliliğine yol açtığını hepimiz biliyoruz. 2021 Yılı verilerine göre İlimizde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı yaklaşık 28 bin 673 çiftçimiz bulunuyor. İlimize yıllık yaklaşık olarak 460 bin adet bitki koruma ürünü ambalajı giriş yapmaktadır. İlaç atıklarının biriktirildiği lokasyonlarda yoğun olmak üzere, İlimizde yaklaşık 1milyon 600 bine yakın plastik şişe formunda ve karton kutu, alimünyum torba, plastik çuval, jüt çuval, metal kutu formunda olmak üzere toplamda yaklaşık 50 bin ton gübre kullanılıyor. Bunlar kullanıldıktan sonra oluşan atıklar maalesef çevre için büyük tehdit oluşturuyor. Toprağı, suyu, yeraltı suları hatta denizlerimizi kirletiyor. Buralarda yaşayan canlı popülasyonunu doğrudan ve dolaylı yollardan da insan sağlığını tehdit ediyor. Bu da yaklaşık 40 ile 50 ton atık demek. Bu Proje ile bu atıkların tamamını çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Projede belirlenen noktalara atık atan 89 üreticiye teşekkür etmek amacıyla çeşitli hediyeler vermek için bir araya geldiklerini belirten Saylak, herkese örnek olan bu davranışın yaygınlaşmasını dilediklerini vurguladı.

Konuşmasında 16 Ekim Dünya Gıda Günü’ne de değinen İl Tarım Müdürü Saylak, “Dünya gıda gününün bu yıl ki teması; ‘Kimseyi geride bırakma. Daha iyi üretim daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi bir yaşam’ olarak belirlenmiştir. Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam için verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine dönüşümün desteklenmesine yönelik tüm paydaşlara eylem çağrısı yapılmakta, küresel farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. Türkiye’de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri. Bu rakamları ne ifade ettiğini tam olarak anlayabilmemiz için bir örnek vermek istiyorum: Ülkemizde gıda israfını sadece yüzde 2 oranında iyileştirebilsek, yaklaşık 360 bin ailenin 1 yıllık geçim giderlerini karşılayabiliriz” diye konuştu.

Tüm kadınların 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü de kutlayan Barış Saylak, “Muğla’da Çiftçi Kayıt Sistemimize kayıtlı ve aktif olarak üretim yapan 28 bin 673 çiftçimizle kocaman bir aileyiz. Bunların yaklaşık 5 bini kadın üreticidir. Bakanlığımızın vermiş olduğu yatırım ve üretim desteklerinde kadın üreticilere ve özellikle kadın kooperatiflerimize pozitif ayırımcılık sağlamıştır. Son yıllarda kadın üreticilere yönelik yapılan yatırımların ve projelerin başarıyla sonlandığını gördük. Başarının kaçınılmaz olduğunu gören Bakanlık ve İl Müdürlüğümüzün hedefi daha çok kadın çiftçi daha çok proje daha çok yatırım” ifadelerini kullandı.

Son 5 yılda sadece kadın çiftçilere yönelik Tarım Bakanlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 10 projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Saylak, “Projelerimizin yanı sıra şenlikler, festivaller, çeşitli yarışmalar, tiyatro, defile gibi sanatsal faaliyetlerle farkımızı hep birlikte ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Muğla’nın tanıtımına olan etkiniz çok büyük. Kadınların her katıldığı çalışma, etkinlik ayrı bir güzel ayrı bir önemli. Kadın üreticileri kooperatiflerde, ziraat odalarında sahanın her alanında yönetimde görmeyi ve sayıyı arttırmayı istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız sizlerle her geçen gün artıyor. Siz kadınların duyarlı olduğu konuların başında çevre bilinci ve doğa sürdürülebilirliği geliyor. Bunun üzerine de birlikte farkı projelerle Muğla İlinin doğasına ve tanıtımına hep birlikte katkı sunduk” şeklinde konuştu.

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan Muğla’da böyle güzel bir etkinlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Aynı zamanda valilik olarak bu ve bunun gibi verimli birçok projeye destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kadın çiftçilerin gününü kutlayan Vali Yardımcısı Soykan, gıda gününe ve israfın önlenmesi konusuna da değindi. Emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çekilişle 19 bin liralık hediye çeki ve 89 üreticiye birçok hediye verildi. Projede atıklarını atan 89 üreticiye çalışma alanlarına göre biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünleri, bombus arısı, organik gübre, arıcılık ekipmanı küçük çaplı tarım-alet makineleri gibi çevre dostu ürünler teşvik ve ödül amaçlı hediye edildi. Ayrıca 89 üretici arasında yapılan çekilişle tarımsal alanda kullanılmak üzere iki kişiye 5’er bin TL değerinde hediye çeki, iki kişiye 2’er bin TL, yine iki kişiye bin TL değerinde hediye çekleri verildi. Kadın çiftçiler arasında yapılan çekilişte bir kadın çiftçiye 3 bin TL değerinde hediye çeki verildi. Güven İslamoğlu’nun süründürülebilir çevre konulu söyleşisi katılımcıların yoğun ilgisini gördü.