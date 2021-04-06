banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!

50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 06.04.2021, 20:51
3
50 metrelik şarampole uçan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gürköy Mahallesi Değirmenyakası Sokak üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla 50 metrelik şarampole uçan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Arif K. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.
Yorumlar (0)
14°
açık