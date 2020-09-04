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5 düzensiz göçmen kurtarıldı
MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA LASTİK BOT İÇİNDE DENİZ ÜSTÜNDE SÜRÜKLENEN 5 DÜZENSİZ GÖÇMEN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
MUĞLA 04.09.2020, 15:33
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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde deniz üstünde sürüklenen 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Marmaris ilçesi Çiftlik Adası açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, lastik bot içinde bulunan ve açık denizde sürüklenen 5 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.
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