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44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı olayda Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 19.08.2021, 19:38
44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı olayda Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisini alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sabaha karşı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan askerleri tarafında Türk karasularına geri itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 göçmeni daha kurtardı.

İki olayda kurtarılan toplam 44 düzensiz göçmen, Bodrum Limanı’na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenlerin Muğla Göç İdaresi’ne teslim edileceği bildirildi.

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